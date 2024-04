Lista dem, più vicino il ritorno di Siragusa? L’ex segretario valuta un sostegno diretto

Gela. La riserva pare non l’abbia ancora sciolta del tutto. L’ex segretario cittadino dem Guido Siragusa sta valutando con molta attenzione la possibilità di dare un contributo diretto al partito e alla coalizione sorta dall’agorà politica, guidata dal candidato a sindaco Terenziano Di Stefano. Non è affatto una novità che i rapporti interni tra l’ex consigliere comunale e la dirigenza del partito si erano fatti sempre più difficili, all’indomani delle dimissioni dalla guida della segreteria locale. Siragusa era stato molto critico, soprattutto verso le correnti interne. Il suo addio alla segreteria, indusse i riferimenti regionali e provinciali ad autorizzare il commissariamento del partito, aprendo la fase ancora oggi condotta dall’ex parlamentare Ars Giuseppe Arancio. Proprio il commissario, lo scorso fine settimana, spiegando che la lista per le amministrative sta per essere chiusa, ha comunque precisato che rispetto a Siragusa e alla sua discesa in campo le valutazioni sono in atto. “Ci stiamo lavorando”, ha riferito. L’innesto dell’ex segretario cittadino fornirebbe forze in più ai democratici, impegnati a sostegno di Di Stefano, a seguito della decisione di stare nella coalizione così come annunciato dalla dirigenza locale. Intorno a Siragusa non ci sarebbero eventuali veti interni. Anche esponenti che inizialmente erano dati per scettici, sembra invece abbiano tutte le intenzioni di far convergere le strade.