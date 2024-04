FdI sceglie Casciana come capolista, Scuvera: “Ha un’importante capacità di rappresentare il partito”

Gela. Poteva essere il candidato a sindaco sotto la bandiera di Fratelli d’Italia. Il partito della Meloni ha però deciso di sostenere il patto largo con i moderati, a supporto dell’ingegnere Grazia Cosentino. Vincenzo Casciana, attuale capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, sarà il capolista del partito. Nessuna rottura e ad ufficializzare il ruolo è il coordinatore cittadino, Salvatore Scuvera. “Le elezioni dell’8 e del 9 giugno sono una sfida decisiva per il futuro della città, dobbiamo schierare tutte le energie migliori di cui disponiamo. Per questa ragione ho chiesto a Vincenzo Casciana, data la sua esperienza da capogruppo in consiglio comunale, di guidare la lista di Fratelli d’Italia. La scelta si inserisce come un passo naturale verso una rappresentanza solida e competente. La sua competenza e capacità di rappresentanza – dice Scuvera – sono elementi cruciali che lo rendono una figura autorevole e affidabile per guidare il partito nelle elezioni amministrative”. La lista dei meloniani dovrà necessariamente essere una guida importante per la coalizione, anche a livello elettorale. La nascita di “Alleanza per Gela”, con il candidato a sindaco Salvatore Scerra, consigliere comunale FdI, ha creato non poche sorprese nello scenario del centrodestra cittadino.