Cacici alla guida della confederazione Cobas lavoro privato: “Già tanta fiducia dai lavoratori”

Gela. Ha lasciato la guida della segreteria provinciale dei metalmeccanici Ugl, spiegando di non essere più in linea con la direzione assunta dal sindacato. Francesco Cacici adesso ha ottenuto la guida della struttura territoriale dei Cobas lavoro privato, la confederazione dei comitati di base. L’ufficialità è arrivata da Domenico Teramo, riferimento nazionale. Cacici ricoprirà il ruolo di rappresentante legale sul piano provinciale, non solo per la categoria dei metalmeccanici. Insieme a lui, tanti lavoratori che già gli avevano dato fiducia.