Gli “Stonati a Sanremo” raccontano in un podcast i segreti del festival

MILANO (ITALPRESS) – “Stonati a Sanremo – 40 adolescenti senza pass” è il podcast di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, per RaiPlaySound. Portavoce di questa categoria di adolescenti sono gli speaker di Radioimmaginaria (chiamati “Gli Stonati” per l’occasione) che cercheranno di infiltrarsi per scoprire i segreti di cui normalmente in pochi si occupano.Chi c’è dietro il Festival? E’ dietro le canzoni? Come si fa a realizzare uno spettacolo così?Gli stonati, alla continua ricerca di un pass, proveranno a rispondere a queste e tante altre domande. Per riuscire in questa loro missione avranno una complice: Greta Esposito attrice che ha recitato in Mare Fuori, Mixed By Erry, nel Gattopardo…”Stonati a Sanremo – 40 adolescenti senza pass” è un podcast che andrà in onda da lunedì 5 a domenica 11 febbraio su RaiPlaySound e Spotify.- foto ufficio stampa Radioimmaginaria – (ITALPRESS).