Gli studenti della Solito festeggiano insieme l’inizio dell’anno scolastico

Gela. Riparte con una grande festa al pala Livatino l’anno scolastico 2023/2024 per gli alunni dell’Istituto comprensivo Enrico Solito.

“Vogliamo riprenderci l’identità e il territorio- ha dichiarato il dirigente Gianfranco Mancuso -Vogliamo dimostrare che l’Enrico solito vive ed è presente in città. Anche grazie ai locali dell’Antonietta Aldisio che quest’anno ci ospitano, torniamo nel nostro quartiere da cui speriamo non doverci più spostare”

Il momento di festa c ha coinvolto tutti gli alunni dell’istituto comprensivo che ,per il secondo anno consecutivo, sono dislocati per in altri plessi a causa del crollo del tetto avvenuto nell’agosto 2021.