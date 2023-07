Gli studi in città e il mare, continua il sogno del giovane Antonino Cacici

Gela. Tre anni fa, subito dopo aver conseguito il diploma all’istituto nautico locale, per il giovane Antonino Cacici si aprirono le porte di un’importante compagnia come Grimaldi lines. Bruciò le tappe, mettendo subito in pratica la formazione scolastica ricevuta al “Majorana”. Da allora, per lui sta proseguendo un percorso che lo ha condotto a diventare terzo ufficiale. Al lavoro continua ad affiancare lo studio, che fino ad oggi gli ha consentito di avere tante soddisfazioni, nonostante la giovane età.