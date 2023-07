La banca del tempo con le volontarie dell’associazione “Ama Filippo”

Gela. Si è concluso il percorso che i volontari dell’associazione “Ama Filippo“ hanno intrapreso negli ultimi mesi.

Accompagnati da esperti nei vari ambiti, hanno avuto il primo approccio con il mondo dei caregiver.

“La formazione di volontari rientra nel progetto della banca del tempo – ha dichiarato la presidente Maria Grazia Gullo – le persone utilizzano il tempo, come moneta di scambio. È uno scambio di azioni e di saperi che comprende tutto ciò che le persone sanno fare e che può spaziare in ogni campo. Questo dà la possibilità ai caregiver di lasciare per qualche ora i propri familiari nelle mani di qualcuno che ha la formazione necessaria per assisterli”.

All’incontro svolto nei locali della parrocchia San Giacomo Maggiore si è parlato anche del libro “Il rumore delle foglie“ che la presidente ha scritto proprio per fare conoscere la sua esperienza a chi volesse avvicinarsi al mondo dei caregiver e all’associazione “Ama Filippo”.