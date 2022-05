“Global studio” tra i migliori 25 studi associati d’Italia per Forbes

“A dieci anni dalla fondazione di Global studio – commentano i commercialisti associati Pollicino, Arezzi e Tuccio – arriva un prestigioso riconoscimento da Euroconference, Teamsystem e Forbes Italia. Siamo stati posizionati al venticinquesimo posto tra i migliori studi commercialisti della nazione per innovazione digitale”.

Il riconoscimento ha tenuto conto di particolari fattori come l’avere interpretato in modo attivo e completo l’innovazione digitale sia al loro interno sia nella collaborazione con i propri clienti.

E’ stata la rivista Forbes a riportare i nominativi dei professionisti capaci di innovare, guardare al futuro e creare valore non solo per il proprio studio ma anche per l’economia italiana, in questo particolare momento della ripresa e del rilancio della nazione, in una fase di incoraggiante crescita economica e di importanti programmi di investimenti e riforme.

“Sono orgoglioso di questo riconoscimento – ha detto Francesco Pollicino – che è frutto di una sinergica collaborazione tra i soci e i propri collaboratori, a cui va il merito di avere saputo cogliere la sfida e interpretare in modo fattivo i nuovi strumenti che l’innovazione digitale offre per dare risposte e servizi efficienti alla propria clientela. Sfida che lo studio ha voluto perseguire già da due anni a questa parte”.

La premiazione si è tenuta a villa Erba di Cernobbio sul lago di Como.