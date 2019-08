GOVERNO: DI MAIO “ACCORDO POLITICO PER CONTE PREMIER”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo comunicato al presidente della Repubblica che c’è un accordo politico con il Pd perchè Giuseppe Conte possa ricevere l’incarico di formare un nuovo governo. Abbiamo obiettivi da realizzare e il nostro programma e’ sempre lo stesso che e’ stato votato da 11 milioni di italiani il 4 marzo del 2018. Non scapperemo”. Lo ha detto il capo politico del M5S Luigi Di Maio, al termine del colloquio con il Presidente della Repubblica. “Abbiamo detto al presidente della Repubblica che non ci sottraiamo alle nostre responsabilità. I programmi, i temi, le scelte sono i protagonisti della politica che siamo convinti sia servizio. Abbiamo guardato a un progetto di grande respiro. Uno dei grandi interpreti di questo umanesimo è stato Conte, che ha dimostrato di voler servire il paese con abnegazione e coraggio” ha detto Di Maio che ha anche parlato a titolo personale. “La Lega ha proposto il mio nome come presidente del Consiglio. Rifiuto l’offerta, con gratitudine. Non rinnego il lavoro fatto, e anche il riconoscimento fatto ieri da Donald Trump ci dice che siamo sulla strada giusta. In queste ore si sono alimentate tante polemiche sulla mia persona, e mi ha sorpreso che in una fase così delicata qualcuno abbia pensato al sottoscritto piuttosto che al bene del Paese – ha detto Di Maio -. La Lega mi ha proposto di propormi come premier per il M5S e mi ha informato di averlo comunicato anche a livello istituzionale. Li ringrazio con sincerità, ma con la stessa sincerità dico che penso al bene di questo Paese, non a me stesso”.

