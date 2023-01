Governo Schifani rivede nomine, revocata Candura alla Camera di Commercio: cambia cda Iacp

Gela. Il nuovo governo regionale del presidente Renato Schifani, come già fatto da chi l’ha preceduto, mette subito mano alle nomine negli organismi pubblici che fanno riferimento proprio alla Regione. Un giro di nomine che tocca anche enti del territorio. La scorsa settimana, l’amministrazione comunale ha dato disponibilità a mettere ancora in uso i locali di viale Mediterraneo, provvisoriamente, per riavviare l’ufficio locale della Camera di Commercio. La trafila che dovrebbe poi portare a trasferire la struttura in piazza Roma, in un immobile della Provincia, dovrà però essere seguita rapportandosi con la nuova guida. E’ stato revocato l’incarico del commissario straordinario Giovanna Candura, che in questi ultimi anni ha retto le sorti della Camera di Commercio. Il governo regionale vira su un dirigente interno, l’ingegnere Vincenzo Palizzolo, che se ne occuperà fino a quando non saranno insediati gli ordinari organi di amministrazione.