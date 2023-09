Governo vara la Zes unica, cosa cambierà per i progetti locali? Forti critiche M5s

Gela. Un’unica Zona economica speciale per tutto il sud Italia. Ieri, il provvedimento è stato ufficializzato dal ministro Raffaele Fitto, come misura principale del cosiddetto “decreto Sud”. In sostanza, anche le due Zes siciliane dovrebbero lasciare il posto a quella unica, con una dotazione complessiva di quattro miliardi di euro, per gli investimenti e le misure tese ad attrarre le aziende. L’area locale, da tempo, è inserita nella Zes della Sicilia orientale, coordinata dal commissario Alessandro Di Graziano. Il progetto di riferimento riguarda il collegamento tra l’area portuale e l’asse viario, su un totale di dieci milioni di euro. Intervento previsto anche per il porto di Licata. In settimana, si è tenuta una conferenza di servizi che ha confermato che l’iter per il progetto nell’area locale andrà avanti. Il passaggio ad una Zes unica sarà da valutare con molta attenzione soprattutto per gli iter già in corso. I grillini all’Ars già contestano la scelta del governo nazionale.