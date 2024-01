Grand prix maratonine, premiazioni per i runner dell’Atletica Gela: riparte la stagione

Gela. Si sono svolte domenica, presso l’hotel Garden di Pergusa, le premiazioni relative all’anno 2023 del grand prix di maratonine Sicilia organizzate da otto società siciliane tra cui l’Atletica Gela. Hanno partecipato nel totale circa 5000 atleti in rappresentanza di 100 società siciliane e non solo. All’appuntamento di Pergusa, oltre ai due dirigenti Salvatore Iovino, presidente dell’Atletica Gela, e Francesco Alabiso, vicepresidente, c’erano i tre maratoneti Rino Infuso, Tiziana Scicolone e Lidia Granvillano, che sono stati premiati. Al termine delle otto prove corse nell’anno 2023 ad Agrigento, Sant’Agata di Militello, Pergusa, Marsala, Cefalù, Riposto, Gela e Ribera, Tiziana Scicolone si è classificata terza nella classifica generale della categoria SF45, Lidia Granvillano quarta nella categoria SF55. Rino Infuso invece è stato premiato come fedelissimo in quanto ha partecipato a tutte le prove disputate. Stessa cosa fatta dalle due atlete ma in quanto già premiate nella classifica individuale non potevano essere premiate come fedelissimi. Oltre alla premiazione individuale degli atleti gelesi, la società locale è stata premiata per il terzo posto assoluto al femminile. Un risultato straordinario per le runner, che sono riuscite a piazzarsi davanti a società più quotate e strutturate come la podistica Marsala Doc, l’Amatori Palermo o l’ASD Valle dei Templi Agrigento.