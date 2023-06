Gravi patologie nelle aree Sin, presentato rapporto: Lorefice, “Gela non ha avuto supporto”

Richiama anche le condizioni attuali del sistema sanitario cittadino. “È il caso, ad esempio, di Gela che ha il record a livello europeo e mondiale per le malformazioni e per la mortalità per alcune patologie tumorali, ma non ha avuto un supporto adeguato alla popolazione che ha subito i danni. La sanità regionale è allo sfascio – ha ribadito il senatore – e i presidi territoriali come l’ospedale “Vittorio Emanuele” e i laboratori correlati vengono via via depotenziati, mentre in quei siti e territori andrebbero invece potenziati alcuni distretti”. “Rilancio con forza l’appello al ministro della salute Schillaci di riprendere il mano il rapporto “Sentieri” e agire come dovrebbe fare uno Stato: andare in quei territori e dare risposte sanitarie – conclude – se vogliamo ridare giustizia a quei territori va potenziata la presenza dello Stato”.