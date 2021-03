Greco ai comitati di quartiere, “acqua e rifiuti priorità, tagliati costi aggiuntivi”

Gela. Questa volta, dopo l’incidente “diplomatico” che è stato imputato ai responsabili di Caltaqua, il sindaco ha voluto incontrare personalmente i rappresentanti dei comitati di quartiere. Il copione non cambia. Acqua e rifiuti sono punti che ancora non hanno una vera soluzione e a risentirne sono i cittadini. Greco ha comunicato di aver tagliato tutte le voci di spesa sui costi aggiuntivi per il servizio rifiuti, “che in passato hanno portato a maturare oltre 10 milioni di euro di debiti”. I cittadini lamentano il fatto che Tekra e Caltaqua continuino a fare “il bello e il cattivo tempo”. Greco ormai ha dato priorità a questi due aspetti dell’azione amministrativa e lo scontro con le due aziende è aperto. “L’acqua e la pulizia sono le mie ossessioni oramai – ha detto – i due problemi principali che intendo risolvere entro la fine della mia sindacatura. Già tempo fa, all’interno della commissione di valutazione, insieme al sindaco di Caltanissetta abbiamo chiesto la risoluzione anticipata del contratto con Caltaqua, ed è di poche ore fa la mia richiesta della convocazione di un’assemblea all’Ati, per la quale resto in attesa di risposta, anche se il presidente Conti si è mostrato disponibile. Ci sono gravissime inadempienze, sono sotto gli occhi di tutti e sono la molla sulla quale spingere. Abbiamo le mani libere e possiamo portare avanti questa battaglia senza timori. Altrettanto complessa è l’emergenza rifiuti, non solo per le gare andate deserte e perché è un servizio affidato ad una società che ha ammesso candidamente di non volerlo più gestire, ma anche perché abbiamo ereditato un debito con Ato che ammonta a 16 milioni circa. Sto vagliando tutte le strade possibili per uscire dall’impasse”.