Greco, “assessori lavorano bene, da Pd scelte opportunistiche”: Scerra, “chieda scusa”

Gela. Il fuoco di sbarramento dell’opposizione non è mancato e certamente ancor prima di trattare il punto più sensibile, il rendiconto 2020. Il sindaco Lucio Greco, in aula consiliare questa sera anche per “presentare” la nuova giunta (riconfermata con il solo ingresso dell’ingegnere Giovanni Costa), ha però ribadito piena fiducia alla linea avviata. “Una crisi politica non si apre necessariamente perché ci sia stato un fallimento amministrativo – ha detto – gli assessori hanno lavorato bene. Abbiamo ritrovato l’amalgama”. L’avvocato, invece, non ha mancato di ribadire che con gli ex alleati del Pd non ci saranno altri spazi di manovra. “Il Pd ha lasciato la giunta per una scelta opportunistica, uscendo dalla maggioranza”. Era inevitabile, che in una fase così complessa su questo fronte, richiamasse il capitolo rifiuti. “Mi sarei aspettato dall’opposizione, che ha riferimenti nel governo regionale – ha aggiunto – che ci fosse più collaborazione. Mi riferisco a Fratelli d’Italia e a chi si è avvicinato al movimento del presidente Musumeci. Invece, c’è stato solo silenzio. L’opposizione ha perso un’altra occasione”. Greco ha sicuramente incassato il pieno supporto di Forza Italia, “Liberamente” e Udc, con i consiglieri Carlo Romano, Vincenzo Casciana, Pierpaolo Grisanti e Salvatore Incardona, che hanno difeso il rilancio amministrativo e gli assessori confermati, oltre all’innesto di Costa. Dai banchi del Pd, del Movimento cinquestelle, di “Avanti Gela” e Fratelli d’Italia, non sono mancati affondi, a partire dall’incoerenza politica che hanno individuato anche nella fase 2 avviata dall’avvocato.