Greco: “Candidati locali abbiano un programma per la città e non solo obiettivi personali “

Gela. Vuole un impegno comune da tutti i candidati locali, sia alle regionali che alle politiche. Il sindaco Lucio Greco non si sbilancia sulle sue scelte elettorali ma preannuncia che nessuno dovrà tirarsi indietro, impegnandosi per la città. “In vista delle prossime elezioni nazionali e regionali, da tutti i candidati, in primo luogo da quelli gelesi, mi aspetto un programma ben preciso su tutti gli interventi a favore della nostra città. Il sindaco, infatti, pur nella sua autonomia, è legato alle decisioni e ai provvedimenti sia del governo regionale che di quello nazionale. Dimenticare che la nostra città rappresenta l’emblema di una realtà del mezzogiorno deindustrializzato che, dopo essere stato per decenni sfruttato, continua a pagare gravi conseguenze sul piano economico, sociale e politico, renderebbe insignificante e poco credibile qualsiasi candidatura. Non cerco e non voglio cercare alcun alibi – dice Greco – e sono pronto ad assumermi tutte le responsabilità, ma non posso permettere che qualcuno approfitti delle difficoltà che vive la nostra città solo per soddisfare i propri obiettivi politici”.