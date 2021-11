“Greco con Musumeci e contro città”, Siragusa: “Parolai? Come chi doveva cacciare Tekra”

Gela. “Parole gravissime e irrispettose. Il sindaco, pur di difendere il presidente della Regione Nello Musumeci, va contro la città”. E’ molto dura, anzitutto sul piano politico, la risposta che i dem locali danno alle affermazioni dell’avvocato Greco, che commentando la decisione del Cga sul taglio dei 33 milioni di euro del “Patto per il Sud” ha parlato di progetti che erano ormai fermi da anni a causa delle scelte di “politici parolai”, che li avrebbero usati solo a fini elettoralistici. “Finalmente, il sindaco getta la maschera e si schiera con il presidente Musumeci, che ha tagliato fondi che spettavano alla città – dice il segretario cittadino del Pd Guido Siragusa – spero che si renda conto di quello che ha detto. Il Pd, sul “Patto per il Sud”, ha fatto un lavoro enorme, con finanziamenti per almeno 160 milioni di euro. I progetti erano cartastraccia? Mi pare che la sua giunta si sia insediata a maggio del 2019 mentre il primo provvedimento della Regione risale al successivo novembre. Cosa ha fatto l’amministrazione in quei mesi? Il governo Musumeci, tagliando fondi per 33 milioni di euro, ha prodotto un danno enorme alla città. Parolai? In città, ce ne sono parecchi. I parolai sono quelli che dal palco di piazza Umberto, in campagna elettorale, annunciavano di voler cacciare Tekra, che invece ancora oggi ha ottenuto l’ennesima proroga, o di voler rescindere il contratto con Caltaqua. Il Pd non ha mai promesso nulla agli elettori che non potesse poi mantenere. Certi parolai, invece, non hanno perso l’occasione di farlo. Normalmente, per giustificare le proprie incapacità amministrative, si dà la colpa a chi c’era prima”. Il segretario dem va anche oltre, toccando l’altra corda sensibile, la discarica Timpazzo.