Greco convoca i comitati di quartiere, “momento difficile è giusto coinvolgerli”

Gela. Da tempo, è soprattutto dai quartieri che arrivano richieste di maggiore decoro e di più attenzione per i servizi di base. Senza vere risorse finanziarie a disposizione, Palazzo di Città ha enormi difficoltà a fornire risposte. Il sindaco Lucio Greco ha deciso di incontrare i comitati. La riunione è fissata per mercoledì prossimo. “In un momento così delicato, come quello che stiamo vivendo, ritengo doveroso e necessario coinvolgere i comitati di quartiere, non solo perché sono i più vicini e sempre in prima fila rispetto ai vari problemi della città, ma anche perché non hanno mai fatto mancare la loro attenzione e il loro impegno per migliorarne la qualità della vita e dei servizi”, dice Greco.