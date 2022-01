“Greco deludente, elude problemi”, Siragusa: “Rilancio fittizio, Ghelas? Contano i posti”

Gela. “Un sindaco che non dà risposte e che su Ghelas si preoccupa solo di eventuali nuovi posti nel Cda, giusto per accontentare qualcuno”. Il segretario cittadino del Pd Guido Siragusa giudica “deludente” il contenuto della conferenza stampa di fine anno, che il sindaco Lucio Greco ha tenuto per tirare le somme di oltre due anni di amministrazione. “Su Ghelas – dice Siragusa – la risposta è stata su un eventuale Cda, che garantirebbe più posti. Non c’è l’interesse a risolvere i problemi ma solo a capire chi deve andare ad occupare un posto e chi no. Siamo ritornati ad una spartizione, degna della politica di quarant’anni fa. Sui rifiuti, non ha dato nessuna soluzione. Anzi, è andato in contraddizione. Come si fa a sostenere che con la sua amministrazione i costi sono diminuiti, se poi la Tari è aumentata vertiginosamente? Il servizio è sempre svolto da Tekra e nulla è cambiato. Le condizioni della città, in termini di pulizia, sono uguali a quelle che già c’erano con le precedenti amministrazioni comunali. Non esiste una soluzione vera alla possibile saturazione della discarica Timpazzo. Arrivano ancora fino a mille tonnellate di rifiuti al giorno. E’ grave anche il fatto che abbia del tutto eluso la questione della sanità locale, flagellata da tagli e servizi che mancano. Si fa finta che i problemi non esistono, mentre sulla gestione della pandemia, riteniamo ci siano state gravi responsabilità. Il sindaco fa solo melina e null’altro”. I dem, proprio a fine anno, anticipando di ventiquattr’ore la conferenza stampa istituzionale dell’avvocato Greco, hanno esposto un quadro complessivo, politico e amministrativo, che non ritengono per nulla soddisfacente. Una situazione di stasi che per Siragusa va solo a ribadire tutti i dubbi sollevati dal partito, che ormai due anni fa lasciò la giunta Greco. “Purtroppo, le mancate risposte e i problemi del tutto irrisolti – aggiunge – non fanno che confermare le nostre preoccupazioni. Ad oggi, possiamo dire di aver avuto ragione”. Siragusa prende le distanze dalla ricetta politica del sindaco, che del resto non l’ha mai entusiasmato. “La maggioranza? E’ stata una ricomposizione fittizia. Sono tenuti insieme solo per una spartizione di potere. In realtà, una maggioranza politica non esiste. Basta considerare il caso di Forza Italia. Il coordinatore cittadino ha accusato il sindaco di non rispettare gli impegni. Di quali impegni parla? – dice ancora – mi pare di capire che non siano affatto impegni su punti del programma, quanto invece su posizioni da occupare”.