“Greco e giunta sempre di centrodestra”, Siragusa: “Pensi invece a ripulire la città”

Gela. “Non è un riposizionamento. Il sindaco e la giunta sono sempre stati di centrodestra. Il loro civismo era solo fittizio”. Il segretario cittadino del Pd Guido Siragusa conferma la linea del partito e tra i dem è sempre stato tra quelli meno propensi a riaccendere il dialogo con l’amministrazione comunale. Le strade dei democratici e della giunta si sono divise da tempo. “Ora, si capiscono tante cose – dice – ecco perché l’amministrazione comunale è stata silente davanti ai tagli ai finanziamenti imposti dal governo Musumeci o davanti al tentativo di trasformare Timpazzo nella pattumiera di tutta la Sicilia. Le proteste, o presunte tali, erano solo di facciata. Fingevano. Questa giunta ha coperto le malefatte di Musumeci, commesse ai danni della città. Si va in continuità, adesso appoggiando Schifani che vuole il termovalorizzatore, un impianto impattante che danneggerà ancora di più gli equilibri ambientali del territorio. Gli indizi c’erano tutti”. Siragusa è convinto che l’appoggio al centrodestra faccia venire meno altre priorità. “Piuttosto che schierarsi e fare campagna elettorale – aggiunge – il sindaco dovrebbe provvedere a pulire la città, che è in condizioni pessime. Come si fa? Con una gara da sette anni per il servizio, che non c’è mai stata. Del resto, schierarsi è legittimo ma la città sta subendo tutti gli effetti di una gestione amministrativa che per noi è fallimentare”.