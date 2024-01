“Greco? Ha il mio pieno appoggio”, Pizzardi: “Stiamo lavorando a convergenze con i partiti”

Pizzardi sta con il sindaco e al contempo ribadisce di non avere una collocazione canonica. “Non faccio parte di un partito o di un movimento – aggiunge – sicuramente, mi rivedo nel centrodestra e per il lavoro che svolgo ho avuto modo di rapportarmi con diversi leader regionali dei partiti di quest’area politica, compresa la Lega. Contatti con i partiti? Alcuni di questi leader hanno espresso interesse per il lavoro che sto facendo in ambito amministrativo. Non è una questione di appartenenza ma di risultati che si conseguono. Il sindaco sta lavorando per sviluppare convergenze con i partiti. Ci stiamo muovendo in questo senso. Non è uno sprovveduto e valuterà la candidatura sulla base dell’appoggio che riuscirà ad avere dai partiti. Non è uno al quale piaccia fare salti nel buio”. Per l’assessore Pizzardi, non ci sono particolari tentennamenti. L’appoggio a Greco è senza se e senza ma e fino ad oggi, in questa fase preliminare che aprirà alla successiva campagna elettorale, è forse uno dei primi espliciti endorsement arrivati per l’attuale primo cittadino.