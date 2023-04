Greco insiste, “ci sono condizioni per riequilibrio dei conti”: “Sfiducia è da irresponsabili”

Gela. “Non mi sono mai sottratto al dialogo e ho accolto con favore l’invito a un confronto diretto e leale”. Lo ha detto il sindaco Lucio Greco dopo aver presieduto, ieri sera, in aula consiliare, un incontro servito a esaminare l’attuale situazione finanziaria dell’ente e ad aggiornare le forze politiche sul lavoro di verifica in corso e quasi ultimato dagli uffici comunali. “Abbiamo aperto – afferma Greco – una discussione che ritengo sia stata propositiva e costruttiva, rispondendo a tutte le richieste di chiarimento rispetto alla tempesta perfetta che si è abbattuta nei mesi scorsi sulle finanze dell’ente. L’unico dato ancora da approfondire riguarda il disavanzo, sul quale, per serietà e prudenza, abbiamo preferito non esprimerci, poiché il lavoro di verifica è ancora in corso, seppure quasi del tutto completato. Da esso potrebbe dipendere un piano di riequilibrio dei conti che eviterebbe il dissesto: siamo fiduciosi, speriamo ancora di poter salvare le finanze del Comune. Ecco perché preferiamo rimanere prudenti e responsabili. A tempo debito forniremo il dato certo”.