Greco medita di non ricandidarsi, in giunta c’è chi va verso Di Stefano: Pd più vicino all’ex assessore

Gela. Sono state ore di riflessione su più fronti. Il quadro che si delinea nel centrodestra, verso le amministrative, spinge per un duopolio. L’ingegnere Grazia Cosentino attende solo l’appoggio ufficiale di tutti i gruppi che l’hanno messa in campo. Ha già avuto l’endorsement dei meloni di Fratelli d’Italia e del movimento “Tutti insieme”. Il consigliere comunale Salvatore Scerra, che pare ormai lontano anni luce dal partito della Meloni, è invece alla testa di “Alleanza per Gela”, con tanti riferimenti dell’area di centrodestra che hanno preso le distanze, nettamente, dai partiti. Il sindaco Lucio Greco, da giorni, studia la situazione e non ha mancato di avere incontri e interlocuzioni. Le ultime, anche in serata. A breve potrebbe decidere di non ricandidarsi. Non è escluso però che possa lavorare per una lista o per sostenere candidati al civico consesso. Tra chi fino ad oggi lo ha sempre accompagnato nel cammino amministrativo si fa strada l’opzione di confluire a supporto del civico Terenziano Di Stefano, ora candidato a sindaco di un’alleanza che schiera esponenti che hanno fatto parte dell’attuale amministrazione comunale e pure espressioni progressiste, come i grillini del Movimento cinquestelle, che invece si sono sempre posti all’opposizione dell’avvocato Greco. Pare che il progetto di Di Stefano sia maggiormente nelle corde di chi non si rivede nel centrodestra diviso tra Cosentino e Scerra.