“Greco non rispetta principi legalità”, niente relazione: “Avanti Gela”, “può decadere”

Gela. La relazione annuale del sindaco, dal momento del suo insediamento, non è mai stata presentata. Più di un particolare, che sicuramente non è sfuggito all’opposizione. I consiglieri di “Avanti Gela”, Salvatore Scerra e Gabriele Pellegrino, porteranno la questione all’assise civica, nel corso del question time. Hanno presentato un’interrogazione, nella quale, tra le altre cose, si mette in dubbio il rispetto dei “principi di legalità” da parte del primo cittadino, che invece su questo tema, nei mesi, ha più volte denunciato situazioni anomale. Addirittura, richiamando la normativa in materia, senza la presentazione della relazione annuale, Scerra e Pellegrino ipotizzano la “decadenza” del primo cittadino. Ad oggi, l’assise civica non è stata messa nelle condizioni di valutare quanto fatto, fino ad oggi, da Greco e dalla sua amministrazione.