“Greco riferisca su dissesto”, Giudice: “Stima per Siragusa, Pd zavorra di sé stesso”

Gela. Quella che si apre domani dovrebbe essere la settimana della quasi piena ufficialità del dissesto dell’ente comunale. La giunta prenderà atto della relazione di non fattibilità del piano di riequilibrio per poi far arrivare in aula appunto la dichiarazione di dissesto. “Penso che il sindaco e gli assessori debbano riferire in consiglio comunale – spiega l’indipendente Paola Giudice – per noi, è stata una decisione repentina. Da un giorno all’altro, siamo passati da un piano di riequilibrio alla dichiarazione di dissesto. Personalmente, ne ho avuto notizia prima dalla stampa e poi con la nota ufficiale trasmessaci. In queste ultime settimane, l’andazzo sembrava chiaro dato che non è ancora arrivato il rendiconto 2022. In ogni caso, il sindaco dovrebbe spiegarci le ragioni che non hanno permesso di arrivare al riequilibrio e ad una valutazione della Corte dei Conti”. L’area progressista alla quale si rifà il consigliere, in questa fase, affronta un periodo di prime verifiche, con l’obiettivo delle prossime amministrative. Giudice ha aderito all’intergruppo composto anche dalla grillina Virginia Farruggia e dall’esponente di “Rinnova” Alessandra Ascia. Più in generale, però, non ha ancora individuato condizioni tali per sostenere gruppi strutturati. “Se ci saranno le condizioni – precisa – spero di poter concludere la consiliatura nell’intergruppo con le colleghe. C’è stata buona sintonia. Una mia ricandidatura non la considero un passo già predeterminato. Non c’è nulla di precostituito. Valuterò in base al progetto”. I due partiti principali dell’area di centrosinistra, Pd e Movimento cinquestelle, hanno avviato un confronto a livello locale.