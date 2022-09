Greco: “Ringrazio Giordano per il lavoro fatto, lo invito a ritirare le dimissioni e a proseguire”

Gela. Le dimissioni dell’assessore al bilancio Danilo Giordano qualche sorpresa l’hanno generata anche al sindaco Lucio Greco. L’avvocato non si aspettava l’addio proprio in questa fase, che deve ancora culminare con la trattazione del bilancio di previsione in consiglio comunale. “Ho preso atto delle dimissioni dell’assessore – spiega – onestamente, lo invito a rifletterci e a ritirarle. Spero voglia proseguire almeno fino a quando il bilancio di previsione, che è lo strumento finanziario per antonomasia, non venga trattato in consiglio comunale per l’approvazione”. Il sindaco esclude che il passo indietro di Giordano, peraltro non più legato all’Udc, possa avere retroscena politici. “Giordano è sempre stato un assessore tecnico, che ha messo a disposizione della città la sua professionalità. Era la precondizione affinché l’Udc potesse entrare in giunta. Non c’è alcun motivo politico per queste dimissioni”, aggiunge. Greco, comunque, esclude frizioni.