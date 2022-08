Greco: “Trainito? Lo ringrazio per il lavoro fatto, mi aspetto che ricambi la fiducia”

Gela. “Nomine Ghelas lunedì? Ritengo di sì”. Il sindaco Lucio Greco conferma che l’assemblea della municipalizzata, già fissata in seconda convocazione proprio per lunedì, dovrebbe essere quella delle scelte. A questo punto, si pensa già al successore dell’ingegnere Francesco Trainito. Per il manager che ha guidato la società in house negli ultimi tre anni sembrava più che ipotizzabile una riconferma. Invece, pare che così non sarà. L’avvocato Greco ha optato per altre soluzioni. “Lunedì comunicherò tutto”, aggiunge brevemente. Trainito non sarà alla riunione. Dopo l’assemblea di venerdì, andata a vuoto per impegni istituzionali del sindaco, l’ingegnere ha già fatto sapere di essere in ferie e di non poter presenziare. Il cambio di rotta sulla guida della Ghelas ha sicuramente preso di sorpresa anche gli alleati più vicini a Greco. Il gruppo politico che sostiene l’ingegnere Trainito, in consiglio rappresentato da Diego Iaglietti, ha fatto sapere che valuterà le scelte del primo cittadino. Iaglietti potrebbe ritenersi libero da qualsiasi vincolo d’alleanza e proseguire l’esperienza all’assise civica da battitore libero, senza impegni predeterminati. Lo stesso consigliere potrebbe anche lasciare il gruppo consiliare che fa riferimento al sindaco. “Al momento, mi astengo dal dare giudizi”, precisa Greco. Però, l’avvocato qualcosa in più la fa trapelare. “Trainito diceva che non era più interessato, che se non si facevano nuove assunzioni non era più interessato a proseguire quest’esperienza, che era preso da molti impegni. Non mi sembra coerente rispetto a quello che è emerso. Ne prendo atto”.