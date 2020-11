Greco vince in aula, “unità e basta volgari strumentalizzazioni”: gelo con opposizione

Gela. Questa volta, i suoi non gli hanno fatto passare lunghe ore di trepidazione, come capitato anche di recente in consiglio comunale. Il sindaco Lucio Greco, ieri, ha portato a casa una vittoria politica, che forse neanche i più ottimisti potevano immaginare di queste proporzioni. Come riferito ieri sera, nell’arco di poche ore l’assise civica, connessa in remoto, ha approvato non solo il bilancio di previsione 2020 (anche se a fine novembre ma comunque in anticipo rispetto alle “maratone” di fine dicembre), ma inoltre il piano triennale delle opere pubbliche, quello delle alienazioni e il dup. Una “maggioranza schiacciante”, così l’ha definita il sindaco a chiusura della seduta. “Dà forza, dà sostegno all’amministrazione comunale”, ha aggiunto. Per l’avvocato, si è trattato di un lavoro di squadra, che non ha fatto vacillare i suoi neanche davanti al caso dell’area sportiva di Macchitella, che l’opposizione pare comunque intenzionata a non far cadere nel vuoto. I toni di ieri sera sono stati duri verso gli “avversari” politici. “Spiace assistere ad interventi speciosi, strumentali e a tratti noiosi”, ha aggiunto riferendosi ai tanti dubbi sollevati dall’opposizione, che dopo il voto sul piano delle alienazioni ha virtualmente lasciato un’aula che non c’era, a causa delle restrizioni anti-Covid. Solo i dem hanno presso parte alle successive votazioni, ma esprimendo il no agli atti dell’amministrazione. Greco ha riproposto l’invito delle “porte sempre aperte” a chi volesse dare un contributo, purché si ponga fine alle “volgari strumentalizzazioni”.