Gueli nominato direttore del parco archeologico “dimenticato” dalla Regione

Una rivoluzione che arriva nel giorno in cui ad esempio a Gela via Bresmess vede lo scavo ricoperto per mancanza di fondi. I proclami sono un conto, i fatti dicono altro.

Intanto oggi la Regione Siciliana ricorderà l’assessore ai Beni culturali Sebastiano Tusa, a tre mesi dalla tragica scomparsa nell’incidente aereo in Etiopia. Alle 17, nella Cattedrale di Palermo, si terrà una messa di suffragio, celebrata dall’arcivescovo Corrado Lorefice.

A seguire, nel Palazzo d’Orleans, sono previsti gli interventi commemorativi del governatore Nello Musumeci, del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, del rettore dell’Università Fabrizio Micari, dello scrittore Valerio Massimo Manfredi e della giornalista Donatella Bianchi. Per l’occasione, il presidente Musumeci ha disposto che, per tutto il giorno, le bandiere collocate negli uffici centrali e periferici della Regione siano a mezz’asta, in segno di lutto.