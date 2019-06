Tumori e malformazioni, in città lista nera di bambini e giovani malati: “Colpito il sistema nervoso”

“I tumori dello stomaco sono in eccesso in entrambi i generi in tutti gli esiti indagati, con l’eccezione dell’incidenza tumorale nelle donne – si legge – i tumori del colon retto risultano in eccesso in tutti gli esiti indagati in particolare nelle donne; i tumori del polmone sono in eccesso in entrambi i generi sia nella mortalità che nell’incidenza tumorale, con un segnale in controtendenza di difetto per i ricoveri; il rischio per l’asma è, invece, sostanzialmente in linea con l’atteso mentre sono in difetto i ricoverati per asma tra le donne”. Malattie e presenza di sostanze altamente pericolose sono un binomio terribile che nel rapporto emerge con precise conclusioni. “Per quanto riguarda la presenza di inquinanti nel territorio del sito, un rapporto tecnico pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2016 ha riassunto i dati disponibili in riferimento soprattutto al periodo 2001-2007 e riguardanti le diverse matrici ambientali – spiegano – il rapporto ha evidenziato la presenza di diversi inquinanti di origine industriale in tutte le matrici ambientali. Il quadro generale è di una diffusa contaminazione, variabile nella composizione dei contaminanti e nei loro livelli. In molti casi si tratta di contaminazioni di miscele di inquinanti, di natura inorganica ed organica. Per diversi inquinanti le concentrazioni massime rilevate sono superiori ai limiti di legge, alcune volte di diversi ordini di grandezza (in particola-re all’interno dell’area perimetrata del sito). Gli inquinanti principali rinvenuti in più matrici ambientali sono: arsenico, mercurio, nichel, rame, benzene, cloruro di vinile, 1,2 dicloroetano, xileni. La presenza di tali contaminanti nell’ambiente rappresenta un pe-ricolo che si può manifestare in rischio a fronte di esposizioni per la popolazione”. Sono le matrici principali ad essere pesantemente intaccate. “È possibile ipotizzare scenari di esposizione sia diretta sia indiretta per la popolazione, attraverso la via inalatoria e attraverso quella per in-gestione, in particolare di acqua potabile, oppure attraverso l’utilizzo di acqua di falda contaminata utilizzata a uso irriguo. Non si può escludere che parte della popolazione abbia consumato acqua attraverso, per esempio, lo scavo di pozzi privati, anche abusivi. I superamenti maggiori dei limiti normativi per l’acqua di falda sono risulta-ti a carico dell’arsenico, del benzene, dell’1,2 dicloroetano, del cloruro di vinile e del mercurio. L’inquinamento del-la falda potrebbe aver determinato a sua volta una contaminazione dell’area marino-costiera antistante, con conseguente rischio per la catena alimentare (pescato).Per quanto riguarda la qualità dell’aria quale indicatore di una potenziale esposizione per via inalatoria dei contaminanti emessi dalle industrie, i dati forniti dall’Arpa Sicilia, anche se frammentari, hanno riportato superamenti dei limiti della normativa vigente (D.Lgs 155/2010) nell’aria ambiente delle concentrazioni di alcuni inquinanti come il benzene e il PM10. Inoltre, la conoscenza prodotta da alcuni studi di biomonitoraggio ambientale con aghi di pino condotti sia dall’Università di Palermo (2005) sia dall’ISS (2008-2009) hanno messo in luce una contaminazione da metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb) potenzialmente riconducibili alle emissioni industriali”. Venerdì scorso, dopo il giuramento, il sindaco Lucio Greco ha parlato di “un’industrializzazione fallita che non ha generato sviluppo ma che ha lasciato sul campo molte macerie”, premendo sul fatto che la città vada risarcita “senza se e senza ma”. Per ora, conta malati e morti.