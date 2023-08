Guida sicura, prevenzione per i più giovani nel cuore della movida estiva

Gela. Nella cornice delle iniziative per promuovere la diffusione della cultura della guida responsabile e sostenibile, rivolte ai giovani, il Ministero dell’Interno–Servizio Polizia Stradale, venerdì giorno 18 agosto, di intesa con la questura di Caltanissetta, ha organizzato, in città , dalle ore 19 e fino a mezzanotte, l’evento denominato “E…State con noi”, finalizzato alla campagna di prevenzione e di educazione stradale. L’avvenimento organizzato sul lungomare Federico II, particolarmente frequentato dalla movida estiva, prevede la presenza della Lamborghini Huracan in dotazione alla polizia stradale, spesso utilizzata per servizi speciali e operazioni da svolgere in estrema urgenza, come il trasporto di organi, nonché del pullman Azzurro, al fine di promuovere la diffusione della guida responsabile nella campagna itinerante di educazione stradale.