Gymnastic Club, l’ex atleta olimpica Elisabetta Preziosa ospite a Gela per uno stage

Gela. Nell’ultimo weekend l’ASD Gymnastic Club ha accolto l’allenatrice di ginnastica ed ex ginnasta Elisabetta Preziosa, che per un giorno ha guidato le sedute di allenamento delle giovanissime atlete locali. Vincitrice della medaglia di bronzo agli Europei del 2011 e membro della squadra che partecipò ai Giochi Olimpici del 2012, Elisabetta è venuta a Gela per trasmettere tutta la sua passione alle piccole allieve del sodalizio presieduto da Valter Micciché, che hanno enormemente apprezzato l’iniziativa.

“Cerco di trasmettere la mia passione ai più piccoli – dice Elisabetta – è ciò che amo fare, non è proprio un lavoro. Vedere delle bambine che crescono, che hanno voglia di lavorare e di mettersi alla prova per me è la vittoria più grande”.