La Gymnastics Club ottiene il riconoscimento Coni

Gela. Il Centro Coni è il progetto nazionale che ridisegna il modo di fare sport durante il pomeriggio.

Non un solo sport, ma tante attività sportive che i giovani – di età compresa fra i 5 e i 14 anni – possono scoprire e praticare ampliando così il personale bagaglio motorio e affinando i gesti tecnici specifici relativi alle diverse discipline coinvolte.

La Gymnastics Club, a termine di un lungo percorso, anche per quest’anno ha ottenuto il riconoscimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.



All’interno di queste strutture è presente un tecnico competente e sempre aggiornato che svolge un ruolo chiave nella formazione degli atleti in erba, garantendo così un’assistenza adeguata. Inoltre l’istruttore qualificato non solo trasmette le conoscenze sportive necessarie, ma agisce anche da figura guida e mentore per i giovani, insegnando valori come disciplina, impegno e fair play. Oltre agli aspetti tecnici e fisici, i centri Coni hanno un impatto significativo sul tessuto sociale e offrono ai giovani un luogo sicuro dove praticare sport, imparare il valore del lavoro di squadra e dell’integrità, e dove possono crescere come individui responsabili e impegnati nella società.

Nei centri Coni grande importanza è data anche allo sport unificato.

” Grazie a questa formazione che punta all’inclusività abbiamo appreso le tecniche per permettere ad un ipovedente di svolgere degli esercizi sulla trave, saltare la corda o tirare a canestro- ha dichiarato il tecnico Valter Miccichè- Il nostro obiettivo è migliorare sempre di più i servizi da offrire ai ragazzi della città “