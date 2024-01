Ha colpito ripetutamente la moglie, marito in carcere: lei con diverse ferite

Niscemi. In settimana, l’arresto è stato convalidato dal giudice del tribunale di Gela. Un quarantasettenne niscemese è adesso detenuto in carcere. Ha colpito ripetutamente la moglie, con un pesante sostegno di un tavolo. Le ha causato fratture, anche al volto. E’ stato lui stesso a presentarsi ai carabinieri, pare ritenendo di aver ucciso la consorte. Fortunatamente, la donna, seppur ferita, non era in pericolo di vita. I figli, che hanno cercato di difenderla, si sono visti costretti ad accompagnarla al pronto soccorso del “Basarocco”.