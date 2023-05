Hub alimentare, per l’ex mattatoio da riconvertire atti alla Regione: serve parere Vinca

Gela. Prima del via libera definitivo, atteso da tempo dopo la stipula dell’intesa tra l’amministrazione comunale ed Enimed, sarà necessario il parere Vinca della commissione regionale. E’ quanto emerso a chiusura della conferenza di servizi indetta a Palazzo di Città per il progetto dell’hub del banco alimentare. L’ex mattatoio di via Cascino, infatti, dovrebbe essere riconvertito a struttura di riferimento per il banco alimentare. L’accordo venne siglato nel maggio di due anni fa ma da allora la procedura non ha fatto grandi passi in avanti, nonostante la disponibilità della multinazionale a coprire i costi della riqualificazione della struttura, da riconvertire per lo stoccaggio di derrate alimentari destinate alle famiglie più in difficoltà.