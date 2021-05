Hub, Trainito: “Con commissione abbiamo lavorato per mesi, ora molti più vaccini”

Gela. L’hub, ormai pronto all’interno del PalaCossiga, consentirà di aumentare drasticamente la percentuale di vaccinazioni in città, con una struttura interamente dedicata. L’attivazione, da tempo veniva chiesta dalla commissione consiliare sanità, presieduta da Rosario Trainito. “Esprimo massima soddisfazione per l’attivazione dell’hub vaccinale in città. Da presidente della quinta commissione sanità, per mesi ne ho chiesto a gran voce l’attivazione. Abbiamo svolto un lungo lavoro in commissione, spiegando l’importanza di un centro hub sul territorio. Un territorio – dice Trainito – che da troppo tempo non è preso in considerazione. Sono contento che Asp abbia ascoltato le nostre richieste costanti e che in modo rapido abbia donato alla città una struttura che ci permetterà di vaccinare più gente possibile nel minor tempo. Il numero delle dosi verrà raddoppiato. Questa è vera sinergia tra politica ed enti”. Trainito ha fatto un sopralluogo nella nuova struttura. “Un grazie anche al presidente della Regione e alla protezione civile per il faticoso lavoro fatto. Ho avuto modo di fare un sopralluogo presso l’hub – continua – e posso confermare che è veramente una struttura efficiente e ben realizzata, che la città meritava”.