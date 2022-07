“I colpevoli sono matti”, Savatteri alla libreria Orlando: ritorna Saverio Lamanna

Gela. Presentato mercoledì nella rinnovata sede della libreria Orlando l’ultimo romanzo del giornalista Gaetano Savatteri, “I colpevoli sono matti”. Quattro avventure investigative con al centro Saverio Lamanna e Peppe Piccionello, i due improbabili investigatori isolani immaginati dall’autore siciliano sempre dentro situazioni strane e incontri un po’ paradossali. Quattro diverse storie che si leggono come un unico romanzo in cui si ride senza sosta, ci si commuove talvolta, e sempre sotto il velo comico va in scena mascherata la miseria umana. Al di là dell’indagine il vero scopo del raccontare è quello di disegnare una giostra di caratteri umani nella loro irripetibile originalità. E a sostegno di questo osservare, indagare e rappresentare la vita, Savatteri gioca la carta dell’ironia, campione senza pari di un sarcasmo che usa come antidoto contro i luoghi comuni sulla Sicilia e la retorica dell’isola.