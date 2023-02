I corsi univerisitari della Kore all’ex Convitto Pignatelli, concessa una stanza per le lezioni

Gela. La sede stabile, prevista inizialmente, doveva essere quella di Macchitella Lab, l’incubatore realizzato con fondi delle compensazioni Eni. La struttura, però, non ha ancora aperto agli studenti del corso di laurea professionale “Tecnologie per il costruito e la sostenibilità ambientale” e per quelli del master di secondo livello in “Protezione dell’ambiente e riqualificazioni delle aree industriali”, voluti in città dall’università Kore di Enna, da Sicindustria e dall’amministrazione comunale. Le lezioni e le attività sono partite utilizzando lo “Youth center”, sempre a Macchitella. Servirebbe però una sede che possa garantire maggiori spazi.