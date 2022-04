I diamanti e il marinaio inglese, la truffa anche in città: sequestro da 200 mila euro

Palermo. Un sequestro di beni per un valore di duecentomila euro. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di un palermitano, quarantacinquenne, Francesco Grillo. E’ stato più volte indagato e poi imputato per ipotesi di truffa. Quella più comune, messa a segno in diverse città dell’isola, riguardava falsi diamanti. Insieme ad alcuni complici, faceva credere di voler vendere una partita di diamanti, ad un prezzo più basso del loro effettivo valore. Chi lo spalleggiava si fingeva un marinaio inglese, interessato all’acquisto. La vittima, normalmente, veniva adescata e convinta a sua volta a trattare per avere i diamanti. I truffatori poi si dileguavano con i soldi sottratti, come è capitato anche in città.