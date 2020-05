I dilettanti si fermano, Gela FC salvo in Eccellenza e Gela pronto al salto

Diversa la situazione per l’Amatori Gela, che oltre a cambiare nome (probabilmente si chiamerà semplicemente Gela) proverà a cambiare categoria. Nel momento della sospensione del campionato di Seconda categoria la squadra era in zona play off ed in corsa per la Coppa Trinacria. Il club del presidente Maurizio Melfa tenterà di ottenere un posto in una categoria più dignitosa. Tutto dipenderà da cosa accadrà nel post Covid. Lo stesso presidente Cosimo Sibilia ha detto chiaramente che il 30 per cento dei club dilettanti rischia di non iscriversi la prossima stagione. Si aprirà il solito valzer di ripescaggi e ricorsi vari.

La LND deve riscrivere i format dei vari campionati. Le indiscrezioni lasciano pensare ad una ripresa dell’attività dilettanti e giovanile in autunno se non addirittura in inverno, con l’introduzione di più gironi per categoria (con meno squadre) determinati dal blocco delle retrocessioni e play off e play out per decidere promozioni e retrocessioni.