I giovanissimi del Gela calcio raggiungono i playoff: netta vittoria contro il Santa Maria

Gela. Successone nell’uscita contro il Santa Maria di Niscemi per i giovanissimi regionali del Gela Calcio e playoff raggiunti. Il risultato finale è di 5-1 in favore dei biancazzurri, in gol con Ardore, Cammalleri, Minardi e Rechichi (doppietta). Risultato che dà entusiasmo ai giovanissimi talenti gelesi allenati dal tecnico Oscar Argetta, che consolidano con questo risultato il quarto posto in classifica e si qualificano alla semifinale playoff, in cui affronteranno l’Enna, terza classificata del girone D.