Gela calcio, settore giovanile a vele spiegate: successi e valorizzazione di tanti talenti

“E’ stato un anno intenso e sicuramente positivo per il nostro settore giovanile – afferma Di Natale – un anno ricco di risultati di valore che va al di là di ogni più rosea aspettativa. Nel campionato Allievi Elite grazie al lavoro di mister Giuseppe Ferrigno ci siamo confermati anche per il prossimo anno. Gli Allievi Sperimentali di mister Matteo Barresi hanno conquistato il primo posto. I Giovanissimi Regionali del tecnico Oscar Argetta sabato scorso hanno ottenuto il pass per i play off di categoria. Nei Giovanissimi Sperimentali anche qui primo posto. La scuola calcio biancazzurra, inoltre, ha confermato i numeri dello scorso anno alzando il livello di qualità. Un lavoro enorme e faticoso che ha visto l’impegno del nostro meraviglioso staff. Nonostante le difficoltà, siamo riusciti a portare a termine quattro categorie di settore giovanile e a portare diversi ragazzi in prima squadra. Giovani che tutt’ora giocano titolari in prima squadra come il gelese Flavio Ferrigno, classe 2007. Abbiamo messo i nostri ragazzi a disposizione delle Rappresentative Regionali nel prestigioso Torneo delle Regioni. Un orgoglio immenso. La scuola calcio, poi, a mio avviso è un fiore all’occhiello di questa società. Alla base credo si debba mirare al divertimento ma allo stesso tempo siamo chiamati, da istruttori, ad insegnare la materia calcio”.