“Contatti costanti con organi ufficiali Pd”, Di Paola: “Spero che menti grigie non vogliano indebolirli”

Gela. I grillini del Movimento cinquestelle si sono fatti garanti, in città e non solo, del percorso per un’unità progressista e civica, che cercano di consolidare in vista delle prossime scadenze elettorali e “in prospettiva”. Un percorso a lunga scadenza che è alla base dell’alleanza ora guidata dal candidato a sindaco Terenziano Di Stefano. L’agorà che ha fatto da preludio ha perso più di qualche pezzo e pure i dem adesso stanno vagliando un piano B. Il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, nei mesi si è mosso per creare più consenso possibile intorno alla nascita di un fronte del tutto alternativo al centrodestra di governo, a Roma così come a Palermo e in città. Il pressing sui dem prosegue anche se c’è stato il no a riaprire la discussione interna all’agorà. La “sintesi” si chiama Terenziano Di Stefano e su questo il vicepresidente Ars non intende affatto rimescolare le carte. Uno dei dirigenti storici del Partito democratico locale, l’ex deputato regionale Calogero Speziale, ha spiegato che a suo modo di vedere “l’agorà non c’è più” e il partito “si schiera con quelle forze che non intendono farsi imporre il candidato a sindaco da Caltanissetta o da politici di Catania”. “Lo sforzo deve essere di tutti – dice Di Paola – dobbiamo creare unità, in città e nel resto della Sicilia. Io sto lavorando con questo obiettivo. Le soluzioni si possono trovare ma senza danneggiare un percorso già fatto”. Per Di Paola, “quello di Gela è un modello da attuare poi in tutta la Sicilia”. E’ evidente che i pentastellati vorrebbero assicurare la coesione, soprattutto con i democratici, passando dalle amministrative di giugno e poi per le successive “fermate”. Uno schema permanente che si fondi su una progettualità differente da quella del centrodestra di governo.