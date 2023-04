I Giovani Democratici lanciano l’istituzione dello psicologo di base, un incontro in città

Gela. La Sicilia potrebbe essere tra le prime regioni in Italia ad istituire per legge lo psicologo di base e lo psicologo scolastico. Una vera e propria rivoluzione culturale, nata dal basso, che spazzerebbe via i tanti tabù che da decenni avvolgono la salute mentale.

La riforma prevede che ciascuna Asp istituisca a livello di distretto sanitario il servizio di Psicologia di base e che su base territoriale si formino degli elenchi per la scelta del professionista.

Il Ddl che ha visto la condivisione bipartisan di tutte le forze politiche ha già ottenuto il primo via libera in commissione Salute e adesso dovrà essere votato in aula.

Da mesi intanto il Pd, che a dicembre ha depositato il primo disegno di legge all’Ars, sta proponendo in giro per la Sicilia, diversi incontri formativi per sensibilizzare sul tema.

Sabato i Giovani Democratici di Gela ne hanno organizzato uno in città, portando al tavolo dei relatori i professionisti del settore.

In città è arrivato anche Antonio Ferrante, Presidente della Direzione del PD Sicilia e promotore dei ddl su Psicologo di base e Psicologo scolastico, che ha illustrato i contenuti dei decreti e lanciato il form per far sottoscrivere la proposta a più persone possibile realizzando la commistione tra democrazia diretta e rappresentativa.

“È un problema di tutti, ma solo chi è ricco può permettersi di risolverlo – ha detto Ferrante – Essere un partito riformista significa lottare contro le disuguaglianze. Il primo diritto da garantire a tutti è il diritto di stare bene. Se rendiamo fruibile a tutti il sostegno psicologico, anche quella sottocultura che associa la terapia psicologica alla follia cade”.

Al tavolo dei relatori anche due psicologhe e psicoterapeute, Sara D’Amaro e Aurora Morreale, che hanno raccontato con numeri e storie, l’incremento delle richieste di supporto psicologico tra i giovani soprattutto nel post pandemia e la necessita di internalizzare la figura dello psicologo all’interno delle scuole.