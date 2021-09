I ladri di ferro non si fermano, per la terza volta rubate tutte le grate a Montelungo

Gela. Nell’arco di poco tempo, ancora un furto nell’area di Montelungo, affidata al gruppo imprenditoriale Cirignotta. E’ la terza volta, infatti, che chi riesce ad introdursi all’interno porta via tutte le grate in ferro. Anche in questo caso, una vera e propria razzia. I ladri non hanno lasciato nulla. Tutte le grate sono state asportate. Non è rimasto nulla. L’azienda, dopo l’affidamento da parte del Libero Consorzio di Caltanissetta, ha avviato una serie di attività per riqualificare una delle aree del parco di Montelungo, per troppo tempo lasciata all’abbandono.