I “lealisti” non ci stanno più, “basta giochetti”: “Giunta? Prima serve una maggioranza”

Gela. Prima, la stabilità in consiglio comunale; solo successivamente si potrà ragionare su un’eventuale riorganizzazione della giunta. I “lealisti” hanno fatto arrivare le loro condizioni, sul tavolo del sindaco Lucio Greco. “Basta più giochetti – dice il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli – non si può votare in aula consiliare insieme all’opposizione e poi venirsi a sedere per partecipare alle riunioni della maggioranza. Bisogna dimostrare di essere maggioranza. Non ci sono altre riflessioni da fare. Io devo capire con chi posso condividere un progetto politico. Le parole di ieri del sindaco Lucio Greco mi sembrano andare in questa direzione. Senza una maggioranza compatta, meglio lasciar perdere. Se non ci saranno le condizioni, si può anche rinunciare”. Morselli è uno dei consiglieri che fin dall’inizio ha condiviso la linea del sindaco. Ormai da troppo tempo, però, i “lealisti” guardano con molta disapprovazione la condotta dell’ala “critica”. Nel corso della riunione convocata ieri da Greco, Morselli ha richiamato il caso dei consiglieri di “Liberamente”, Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti (quest’ultimo con un trascorso nello stesso gruppo di Morselli). Senza chiarezza di posizioni, i fedelissimi di Greco potrebbero anche abdicare. Non accettano più tatticismi, magari finalizzati ad alzare la posta in gioco. Con i fedelissimi che reclamano una verifica profonda, Greco potrebbe stoppare le riflessioni in atto sull’assetto della giunta. Sul secondo assessorato da assegnare a Forza Italia, in maggioranza le valutazioni sono tutt’altro che favorevoli. “Prima di tutto, bisogna capire qual è la maggioranza – dice Romina Morselli – sarà poi necessario testarne la tenuta e solo dopo potremo ragionare di assetti. Non accettiamo più che ci siano alleati che in aula si limitano a giochetti e a tattiche precostituite, con voti a corrente alternata oppure con consiglieri che votano e con altri che non lo fanno”. La diffidenza è profonda, quasi irrimediabile, salvo che non si riparta dalle commissioni.