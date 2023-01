I Maneskin ospiti nella terza serata di Sanremo

ROMA (ITALPRESS) – I Maneskin saranno ospiti nella terza serata del Festival di Sanremo, giovedì 9 febbraio. Lo ha annunciato al Tg1 Amadeus, in diretta dallo studio insieme a tre dei componenti della band visto che Ethan, il batterista, è a casa influenzato. “E sempre un onore, ci speravamo”, ha detto Damiano in merito al loro ritorno sul palco della kermesse canora. “Ci speravamo”, ha aggiunto Victoria. Oggi è anche il giorno d’uscita del loro nuovo disco “Rush” e, alla domanda di come stesse andando, Damiano scaramanticamente non si è pronunciato dicendo che preferisce non guardare i social, mentre Victoria ha detto: “Il disco sta andando benissimo, dai fan arrivano tutti commenti bellissimi”.Quanto al loro “matrimonio” celebrato per suggellare un’unione artistica indissolubile e sul perchè non lo abbiamo fatto negli Usa dove hanno spopolato recentemete, la band ha detto: “Roma è Roma, il posto del cuore”.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-