I privati portano la magia del Natale in città

Gela. Anche se ha tardato ad arrivare finalmente a Gela si respira aria natalizia, grazie ai privati che ancora una volta hanno preso la situazione in mano sostituendosi all’amministrazione. Non solo la totale assenza di luminarie ma anche il completo disinteresse nell’organizzare momenti ricreativi per adulti e bambini al fine di scoraggiare la consueta fuga nei centri commerciali per l’acquisto degli ultimi regali di natale e così favorire i negozi e l’economia cittadina è finita nel dimenticatoio, perciò ecco che i privati oltre ad illuminare l’uscio dei negozi e addobbare le piazze della città fanno un piccolo passo in più per portare la magia del natale in città.

La Vox Animation di Jolanda Vox ha animato la mattina di grandi e piccini che ieri si sono recati a Macchitella per la tradizionale passeggiata domenicale distribuendo caramelle, palloncini, permettendo ai più piccoli di scrivere la letterina a babbo Natale e imbucarla, ballando insieme a loro per la strada approfittando dell’isola pedonale, il tutto vestiti da Elfi natalizi.