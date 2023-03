I runner dell’Atletica Gela alla maratona di Roma e alla StraMilano: ottimi risultati a Niscemi

Gela. Fine settimana all’insegna delle gare per diversi podisti della società Atletica Gela. Sabato, a Niscemi, per la prima prova del grand prix interprovinciale Caltanissetta-Enna, gara in cui si assegnavano anche le medaglie di campioni provinciali di Caltanissetta di corsa campestre. Tanti podi e titoli di campioni provinciali per gli atleti gelesi, con Salvina Fascina categoria SF, Luisa Esposito cat. SF 45, Laura Granvillano cat. SF50, Lidia Granvillano cat. SF 55, Ilva Cicarelli cat. SF60 e Adriano Ventura cat. SM 35, classificatisi primi nelle rispettive categorie e con Francesco Tilaro, terzo nella categoria SM65. Dalla vicina Niscemi si passa oggi a due gare internazionali di grande prestigio, la StraMilano a cui hanno partecipato Daniela Di Dio e Antonella Resciniti, che hanno concluso la loro terza mezza maratona nel giro di due mesi con risultati sempre in crescendo, e la maratona di Roma a cui ha partecipato Rino Infuso che nonostante l’infortunio avuto nell’ultima gara di Agrigento è riuscito a portare a termine i 42,195 km della competizione regina. Grande soddisfazione e orgoglio per i runner e per la città di Gela, rappresentata nelle principali tappe nazionali.