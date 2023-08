I runner dell’Atletica Gela sulle strade ragusane: buoni risultati alla Filippide Castle

Gela. Si è corsa oggi nel suggestivo scenario ibleo che va da Chiaramonte Gulfi a Punta Secca passando per il castello di Donnafugata la quindicesima edizione della maratona della Filippide. Hanno partecipato otto atleti della società Atletica Gela. La manifestazione unica nel suo genere perché si corre senza riferimenti cronometrici e distanza, proprio per far rivivere la leggenda di Filippide un messaggero greco che percorse la distanza di 42 km da Maratona ad Atene per annunciare la vittoria su Sparta.



Due le distanze previste da percorrere, la Filippide sulla distanza di 42,195 mt, che è partita alle 4:30 dalla vecchia stazione di Chiaramonte Gulfi e alla quale hanno partecipato quattro atleti della società gelese, Rino Infuso e la moglie Tiziana Scicolone, Francesco Cagnes e Lidia Granvillano.